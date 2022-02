Opnieuw grote olievondst voor kust Suriname

De Franse olie- en gasproducent TotalEnergies en zijn Amerikaanse samenwerkingspartner Apache Corporation (APA) hebben opnieuw een grote olievondst gedaan voor de kust van Suriname. Bij proefboringen werd volgens de bedrijven een aanzienlijke hoeveelheid olie en gas aangetroffen.

De vondst werd gedaan bij de bron Krabdagu-1, in het centrale gebied van blok 58 voor de kust van Suriname. Dit volgt op eerdere ontdekkingen van olie door TotalEnergies en Apache in het gebied. De twee bedrijven hebben allebei een belang van 50 procent in het samenwerkingsverband voor oliewinning in Suriname.

“Dit resultaat moedigt ons aan om door te gaan met onze strategische verkenning en beoordeling van het productieve blok 58 om voldoende bronnen te identificeren tegen het einde van 2022”, zei Kevin McLachlan, senior vicepresident olie-exploratie bij TotalEnergies, in een verklaring.

Er zijn de laatste jaren meerdere olievondsten gedaan in Surinaamse wateren en ook Shell liet al weten in het gebied op zoek te zullen gaan naar olie. Het Surinaamse staatsbedrijf Staatsolie heeft eerder gezegd te verwachten dat begin 2025 de eerste olie verkocht kan worden. Zoals het er nu uitziet zal Suriname de komende jaren goed kunnen profiteren van de olieopbrengsten. Sinds de jaren 40 van de vorige eeuw was de bauxietindustrie de belangrijkste economische activiteit in Suriname. Als gevolg van dalende prijzen voor aluminium namen de bauxietactiviteiten echter af en is de winning nu geheel gestopt.