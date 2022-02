Onderzoek: bestedingen tv-reclame door e-commerce naar record

De bestedingen aan televisiereclames door e-commercebedrijven in Nederland zijn vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Volgens onderzoek van marketingorganisatie Screenforce en marktonderzoeker Nielsen ging het om een totaalbedrag van 602 miljoen euro, een stijging van 16 procent vergeleken met een jaar eerder. De onderzoekers stellen dat de coronacrisis ook in 2021 een aanjager was voor e-commerce.

Webwinkel bol.com was als e-commercebedrijf de grootste tv-adverteerder met 47 miljoen euro aan reclames. Dat is een groei van 70 procent ten opzichte van 2020. Daarna komen volgens de onderzoekers internetmarktplaats Vinted, webwinkel Coolblue en de streamingdiensten Disney+ en Amazon Prime.

De totale bestedingen door e-commerce aan reclames in de media, zoals internet, dagbladen, radio en ook tv, stegen vorig jaar naar bijna 1,2 miljard euro. Dat was 975 miljoen euro in 2020. Televisie is daarbij dus het belangrijkste medium voor advertenties van e-commercebedrijven, met een marktaandeel van 52 procent. Daarna komen dagbladen met een aandeel van 15 procent en internet met 14 procent.