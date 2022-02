AEX duikt in het rood, Douwe Egberts-moeder hoogvlieger op Damrak

JDE Peet’s, het bedrijf achter koffiemerk Douwe Egberts, was woensdag de grote winnaar op het Damrak. Het aandeel won dik 14 procent aan beurswaarde na een handelsupdate. De algehele stemming op het Damrak, maar ook op beurzen elders in Europa, sloeg gedurende de sessie om van positief naar negatief toen de zorgen over de spanningen in Oekraïne toch weer vat kregen op de markten.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot uiteindelijk met een verlies van 0,6 procent op 727,91 punten. Informatie- en dataleverancier Wolters Kluwer was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een winst van 2,7 procent. Het concern zag de omzet groeien en hield de winst op peil. Daarnaast gaat het bedrijf voor 600 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen, wat de waarde van de overgebleven stukken stuwt.

ASMI sloot de rij in de leidende index in Amsterdam met een min van bijna 8 procent. De chiptoeleverancier boekte afgelopen kwartaal een omzet die hoger was dan analisten hadden verwacht en ook de orders waren beter dan voorspeld. Maar de operationele winst bleef volgens kenners achter bij de verwachtingen.

De MidKap werd aangevoerd door JDE Peet’s. Het koffie- en theeconcern verkocht afgelopen jaar meer aan de horeca, geholpen door de versoepelingen van de coronamaatregelen in veel landen. Maar ook de verkoop van koffie en thee voor thuisgebruik nam toe. Verder verhoogde JDE Peet’s de prijzen om zo de gestegen grondstofkosten te compenseren. ASR volgde op gepast afstand met een winst van 1,4 procent. Ook de verzekeraar kwam met cijfers.

Mede door de koerssprong van JDE Peet’s hield de graadmeter met middelgrote bedrijven zijn winst wel vast. De MidKap sloot uiteindelijk 0,5 procent hoger op 1028,19 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent. Londen (plus 0,1 procent) hield zijn winst net aan vast.

Stellantis klom bijna 5 procent in Parijs. Het moederbedrijf van merken als Fiat, Chrysler, Citroën, Peugeot en Opel produceerde door chiptekorten minder auto’s dan gepland, maar compenseerde dat door meer auto’s uit het duurdere segment te verkopen en boekte afgelopen jaar flink meer winst. Danone won krap 4 procent. Het Franse voedingsmiddelenconcern boekte in het vierde kwartaal de sterkste omzetgroei in zeven jaar, mede dankzij prijsverhogingen.

De euro was 1,1318 dollar waard, tegen 1,1348 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 92,71 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 97,72 dollar per vat.