Bloomberg: ECB wil info van banken over activiteiten in Rusland

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft banken die actief zijn in Rusland gevraagd om tekst en uitleg te geven over de risico’s waarmee ze daar te maken kunnen krijgen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Vanwege de flink opgelopen spanningen tussen Moskou en het Westen over Oekraïne zou de centrale bank willen weten wat voor impact economische en financiële sancties zouden kunnen hebben.

Inmiddels zijn er al diverse sancties tegen Russen en Russische ondernemingen afgekondigd naar aanleiding van de erkenning door Moskou van twee Oekraïense provincies als onafhankelijke staten. De regio’s zijn sinds 2014 voor een deel in handen van pro-Russische separatisten.

Een woordvoerder van de ECB laat weten dat de centrale bank de situatie op de voet volgt en in nauw contact staat met banken en overheden over de risico’s die kunnen voortvloeien uit een escalatie van het conflict. De mogelijke gevolgen voor banken lijken over het algemeen beperkt, gaf de zegsman daarbij aan. Verder wilde hij niet in detail treden.

Van sommige buitenlandse banken zoals Raiffeisen, UniCredit en Société Générale is bekend dat ze relatief groot zijn in Rusland. Dat laatste is niet het geval voor de Nederlandse grootbanken.

ING, dat circa driehonderd mensen in Rusland aan het werk heeft en ongeveer honderd in Oekraïne, is van de Nederlandse banken nog het meest aanwezig in de regio. De bank heeft voor bijna 5 miljard euro aan zakelijke kredieten verstrekt aan in Rusland gevestigde bedrijven, vertelde een woordvoerder nog niet zo lang geleden tegen het ANP. In Oekraïne ging het volgens al wat oudere cijfers om een blootstelling van honderden miljoenen euro’s. ING heeft de afgelopen tijd al meerdere malen aangegeven de ontwikkelingen rond de spanningen in de gaten te houden.

De andere twee Nederlandse grootbanken hebben minder banden met het gebied. ABN AMRO zei recent dat de blootstelling “nihil” is. Rabobank benadrukte op zijn beurt helemaal niet in Oekraïne actief te zijn. In Rusland doet Rabobank alleen zaken via dochteronderneming DLL.