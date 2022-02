Na half jaar 80 procent van alle statiegeldflessen ingeleverd

Een halfjaar na de invoering van statiegeld op kleine frisdrankflesjes wordt 80 procent van alle statiegeldflessen ingeleverd. Dat meldt Statiegeld Nederland, dat eraan toevoegt dat dat percentage vlak na de invoering op 70 procent lag.

Het is de bedoeling dat op den duur 9 van de 10 flesjes en flessen weer wordt ingeleverd. Dat doel is zelfs in de wet vastgelegd.

Volgens directeur Raymond Gianotten van Statiegeld Nederland is het belangrijk om over langere periode te kijken omdat de uitbreiding van het statiegeldsysteem nieuw is. Ook speelde mee dat het de coronasituatie het gedrag van mensen beïnvloedde, maar dat daardoor ook minder innamepunten beschikbaar waren.

Inmiddels weet 94 procent van de Nederlanders dat er statiegeld op kleine plastic flesjes zit. Een nieuwe publiekscampagne moet dat percentage nog verder verhogen en ook zorgen dat meer flessen terug worden gebracht. “We zijn ambitieus, we willen in ieder geval het wettelijke doel halen.”

Statiegeld Nederland benadrukt in de aankomende campagne dat het niet inleveren van statiegeldflessen zonde is. “Er zit tenslotte statiegeld op en als je ze inlevert doe je ook iets goeds, voor het milieu, je eigen portemonnee of het goede doel.”

Sinds deze week is het ook mogelijk om op sapflessen statiegeld te gaan rekenen. Die categorie dranken is niet wettelijk verplicht om statiegeld te rekenen, maar dat mag nu vrijwillig gebeuren. Albert Heijn en sap- en smoothiemerk innocent hebben al aangegeven dit te gaan doen.