Toezichthouder blokkeert twee 0906-nummers wegens misleiding

Twee 0906-nummers zijn voorlopig geblokkeerd wegens aanwijzingen dat ze bellers misleiden wanneer ze hen tegen betaling doorverbinden met de Belastingtelefoon van de Belastingdienst. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) moest je voor de doorschakeldiensten tot zo’n euro per minuut betalen. En dat tikte door nadat de beller was doorverbonden. Bellers maakten hierdoor onnodige kosten, zegt de toezichthouder.

Dat laatste is omdat mensen de Belastingtelefoon ook gratis kunnen bellen via het rechtstreekse informatienummer 0800-0543. ACM-bestuurslid Manon Leijten legt uit dat het aanbieden van doorschakeldiensten op zich niet verboden is. “Zolang het maar duidelijk is wie de aanbieder is, wat de dienst inhoudt en wat het kost. Zo niet, dan worden bellers mogelijk misleid en dan kan de ACM ingrijpen.”

De consumentenwaakhond heeft al verkennend onderzoek gedaan naar websites waarop de doorschakeldiensten naar de Belastingdienst worden aangeboden. Op basis hiervan heeft de ACM aanwijzingen dat de partijen achter de twee 0906-nummers niet voldoen aan de regels voor transparantie. De blokkade van de nummers duurt maximaal acht weken. De ACM onderzoekt nog of ze helemaal moeten worden ingetrokken. Ook riskeren de partijen achter de nummers een boete. Volgens de toezichthouder kan die oplopen tot 900.000 euro per overtreding.