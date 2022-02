Hogere winst voor Mercedes-Benz ondanks chiptekorten

De Duitse autofabrikant Mercedes-Benz heeft afgelopen jaar meer omzet en winst geboekt door zich meer te richten op duurdere modellen. Vanwege het chiptekort koos Mercedes voor die strategie waarbij niet alleen grotere auto’s, maar ook auto’s met een luxueuzere uitrusting voorrang kregen bij de productie.

Door de aangepaste strategie steeg de gemiddelde prijs voor elke verkochte Mercedes met meer dan een kwart. De winstmarge op de luxeauto’s en busjes van het Duitse bedrijf kwam uit op 12,7 procent. Een jaar eerder was dat nog 6,9 procent.

Dat alles leidde tot een omzet van 168 miljard euro en een operationele winst van 19,2 miljard euro. Een jaar eerder bedroeg die winst van het bedrijf, dat tot begin dit jaar Daimler heette, nog 8,6 miljard euro.

De naamsverandering was deel van een aanpassing waarbij Daimler eerder al de vrachtwagen- en bussentak op eigen benen zette en naar de beurs bracht. Die stap leverde het nieuwe Mercedes-Benz een eenmalige extra opbrengst van 9,2 miljard euro op. Die telt niet mee in de operationele winst, maar wel in de nettowinst die op 23,4 miljard euro uitkwam. Daarmee was die zes keer zo hoog als een jaar eerder.

Voor dit jaar rekent Mercedes-Benz op een iets hogere omzet dan vorig jaar. Tegelijkertijd denkt het bedrijf dat leveringsproblemen van onder meer computerchips aanhouden.