Meer abonnees voor moederbedrijf De Telegraaf en NRC in 2021

Mediabedrijf Mediahuis, eigenaar van onder meer De Telegraaf, NRC en diverse regionale kranten, haalde in 2021 opnieuw meer abonnees binnen. Het aantal mensen dat een digitaal krantenabonnement nam op een van de Mediahuis-titels groeide met een vijfde. Ook zorgde de heropleving van de advertentiemarkt voor meer inkomsten voor het bedrijf. Die markt was door de coronacrisis ingestort.

Topman Gert Ysebaert zegt dat 2021 “opnieuw getekend werd door corona”, maar dat weerhield het bedrijf er niet van digitaal te groeien. Dat kwam volgens Ysebaert door een “verregaande focus op onafhankelijke journalistiek” evenals een “sterke digitale nieuwservaring”. De topman noemde coronajaar 2020 al een kantelpunt in de digitalisering van het printbedrijf, waarin meer mensen op zoek waren naar nieuws. In België heeft Mediahuis bekende titels zoals Het Nieuwsblad, De Standaard en Gazet van Antwerpen.

Volgens Mediahuis leest nu een op de vier abonnees digitaal, of in een combinatie van print en digitaal. Het totale aantal abonnementen steeg in Nederland, België, Luxemburg en Ierland met drie procent. Dat kwam door een vijfde meer digitale abonnementen. Eind 2021 kwam het totale aantal abonnees voor de Nederlandse nieuwsmerken uit op bijna 1,2 miljoen abonnees, waarvan bijna 40 procent digitaal. Met name regionale titels werden meer digitaal gelezen.

Verder werd de podcasttak van het bedrijf belangrijker. Het aantal beluisterde podcastafleveringen verdubbelde voor het tweede jaar op rij, tot zo’n 50 miljoen. Mediahuis bezit onder meer NRC Vandaag, de dagelijkse podcast van NRC. De omzet van Mediahuis kwam vorig jaar uit op ruim 1,1 miljard euro. Een jaar eerder was dat 990,5 miljoen euro. De winst kwam uit op 117,3 miljoen euro, tegenover 58,6 miljoen euro in 2020.

Mediahuis breidde recent overigens de Europese activiteiten uit door de overname van het Duitse Aachener Verlagsgesellschaft (AVG).