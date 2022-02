Transportbranche: plan geen vervoer van en naar Oekraïne

Transportbedrijven wordt afgeraden nog vervoer van en naar Oekraïne te plannen. Daarvoor waarschuwt branchevereniging Transport & Logistiek Nederland (TLN). De organisatie verwijst naar mededelingen van de IRU, de internationale koepel van vervoerders. Door de noodtoestand die is afgekondigd in Oekraïne gelden er beperkingen die waarschijnlijk ook van toepassing zijn op het vervoer, aldus TLN.

Volgens de branche is al sprake van vertragingen bij de grenzen met Oekraïne. Dat komt onder meer omdat de informatiesystemen van de douanediensten in Oekraïne zijn verstoord. Sommige procedures moeten daardoor handmatig worden uitgevoerd. Grensovergangen tussen Oekraïne en Belarus zijn mogelijk helemaal gesloten.

Woensdag wees TLN al op mogelijke risico’s voor vervoerders die ondanks het huidige negatieve reisadvies voor Oekraïne toch naar het land rijden. TLN adviseerde toen ook de verzekeringsvoorwaarden goed te bekijken, zeker de dekking met betrekking tot de aansprakelijkheid.

Sinds half februari was het reisadvies voor Oekraïne vanwege de dreigende situatie al negatief. Mensen die toch naar Oekraïne gaan, doen dit op eigen risico. Voor Nederlanders in Oekraïne die noodhulp of consulaire bijstand nodig hebben is er een trefpunt in de Oekraïense stad Lviv.