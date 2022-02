Chemieconcern BASF gaat prijzen flink verhogen door dure energie

Het Duitse chemieconcern BASF gaat zijn prijzen in de komende maanden aanzienlijk verhogen om de stijgende energierekeningen te compenseren. Volgens de grootste Europese producent van chemicaliën zorgden de hogere energierekeningen in Europa voor 800 miljoen euro aan extra kosten in het vierde kwartaal.

BASF, een van Europa’s grootste zakelijke energieverbruikers, worstelt met de druk van de stijgende prijzen van aardgas, olie en elektriciteit, terwijl de Russische invasie van Oekraïne heeft geleid tot vrees voor verdere verstoringen van het toch al krappe aanbod.

Het bedrijf wist tot nu toe de stijgende kosten met succes door te berekenen aan klanten, maar verwacht dat de omzet en winst dit jaar zullen dalen. Dit komt mede door de verwachting van een matiging van de wereldwijde economische groei en de problemen in meerdere toeleveringsketens.

BASF, dat meer dan 9000 chemische grondstoffen en halffabricaten produceert en verkoopt, profiteerde afgelopen jaar van de stijgende vraag naar chemicaliën en materialen dankzij het sterke economische herstel van de coronacrisis. Het bedrijf deed vooral goede zaken door de sterke vraag naar zijn belangrijkste productlijnen zoals petrochemicaliën en polyamide die worden gebruikt in textiel. Bij de automotive-activiteiten had het bedrijf last van de lagere autoproductie door het chiptekort in de sector.