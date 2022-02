Chipbedrijven helpen AEX herstellen na koersval oorlog Oekraïne

De AEX-index op de Amsterdamse beurs toonde vrijdag wat herstel na de koersval die volgde op de Russische invasie in Oekraïne. Beleggers lijken van de ergste schrik te zijn bekomen en trokken zich op aan de sterke positieve draai op Wall Street, waar forse koersverliezen werden omgezet in een stevig hoger slot van de beurzen. Vooral de tech- en chipbedrijven veerden op na de forse koerswinst van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq.

De oorlog in Oekraïne zal de markten wel in de greep blijven houden. Beleggers hopen echter dat de centrale banken door de onzekerheid en de zware sancties tegen Rusland wat voorzichtiger zullen zijn met de afbouw van het stimuleringsbeleid en renteverhogingen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 714,11 punten, na een verlies van 2,7 procent een dag eerder. De MidKap klom 1 procent tot 1004,05 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,1 procent, na de koersverliezen van tot 4 procent op donderdag.

Ook de Russische beurs veerde op. De RTS-index in Moskou steeg 25 procent, na de koersval van meer dan 38 procent op donderdag. Gasconcern Gazprom, oliebedrijf Rosneft en de grote Russische bank Sberbank wonnen tot 14 procent na de afstraffing een dag eerder.

De chipbedrijven ASMI, ASML en Besi stonden in de kopgroep van de AEX met winsten tot ruim 2 procent. Staalconcern ArcelorMittal deed het nog beter met een plus van 4 procent. IMCD daalde 0,5 procent. De chemicaliëndistributeur, die grondstoffen levert voor producten zoals diervoeding, tandpasta, autolakken en vitaminepillen, heeft vorig jaar naar eigen zeggen een recordgroei gehad en zag de omzet en winst flink stijgen.

In de MidKap opende speciaalchemiebedrijf Corbion (min 1,3 procent) de boeken. Het bedrijf zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen, maar het bedrijfsresultaat nam af door hogere kosten voor onder meer transport en grondstoffen. Baggeraar Boskalis steeg 2 procent dankzij een koopadvies van Jefferies. Biotechnoloog Galapagos, die ook met cijfers kwam, daalde 0,9 procent.

Bij de kleinere bedrijven won de producent van elektromagnetische componenten Kendrion 0,2 procent na publicatie van de jaarcijfers. Op de lokale markt steeg IT-bedrijf Ctac 6 procent na sterke resultaten.

De olieprijzen lijken iets te stabiliseren na de forse opmars een dag eerder. Brentolie werd 2,3 procent duurder op 101,38 dollar per vat en de prijs van Amerikaanse olie steeg 2 procent tot 94,65 dollar. De Verenigde Staten lijken de Russische oliebranche min of meer te sparen bij de sancties tegen het land. Ook willen de VS meer strategische oliereserves vrijgeven.

De euro was 1,1200 dollar waard, tegen 1,1137 dollar een dag eerder.