Economie groeide vorig jaar het hardst in Haarlemmermeer

In de regio Haarlemmermeer, met daarin onder meer luchthaven Schiphol, is de economie vorig jaar het sterkste gegroeid van alle regio’s in Nederland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedroeg de groei wel 9 procent. Toch is de economie daar nog 12 procent kleiner dan in 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis.

De extreme cijfers hangen samen met de ontzettend grote klap die de luchtvaartsector en daaraan gerelateerde dienstverleningen kregen in het eerste coronajaar. Toen kromp de economie van Haarlemmermeer met 18 procent. Het herstel van vorig jaar kon dat niet goedmaken. Door de aanhoudende pandemie blijft de luchtvaart het erg moeilijk hebben.

Een en ander komt naar voren uit nieuwe cijfers over de economische groei in verschillende regio’s. Daarin staat ook dat de omvang van de economie in Zuidoost-Noord-Brabant inmiddels al 5 procent groter is dan voor de crisis, wat vooral te danken is aan de goed presterende industrie. Noord-Friesland kende met circa 3 procent vorig jaar de minste groei. In dat gebied zijn de bedrijfstakken die in 2020 het zwaarst getroffen werden door de coronacrisis namelijk relatief klein.

Bijna alle regio’s hebben momenteel een grotere economie dan voor corona. Behalve de Haarlemmermeer is dit alleen in Amsterdam en een deel van de provincie Groningen nog niet het geval. In Amsterdam was de economie vorig jaar nog 2 procent kleiner. Volgens het CBS komt dat vooral door het grote aandeel van de horeca in de economie van de hoofdstad. Door de lockdowns hadden caf├ęs, restaurants en hotels het afgelopen jaar nog zwaar te verduren. In de regio die het statistiekbureau Overig Groningen noemt bedroeg het verschil 4 procent. Dit komt vooral door het afbouwen van de gaswinning.

Vorige week maakte het CBS al bekend dat in 2021 de economie landelijk met 4,8 procent is gegroeid. Vergeleken met 2020 werd er beduidend meer geconsumeerd door huishoudens. Ook de uitgaven van de overheid, die veel geld stak in zaken als coronasteun en vaccinaties, en de investeringen door bedrijven lagen hoger dan een jaar eerder. Wanneer wordt vergeleken met 2019 dan bedroeg de economische groei vorig jaar 0,8 procent. De krimp van 3,8 procent in 2020 is in een jaar dus goedgemaakt, aldus het CBS.