VW denkt niet alleen aan beursgang Porsche, maar ook voor accutak

Volkswagen denkt dat sportwagenmerk Porsche voor het einde van het jaar een eigen beursnotering kan krijgen. Ook de batterijentak zou in een later stadium een beursgang kunnen maken, gaf financieel directeur Arno Antlitz aan. Dat heeft echter nog geen prioriteit voor Volkswagen.

Eerder deze week kwam al naar buiten dat Volkswagen een minderheidsbelang in Porsche naar de beurs zou willen brengen. De opbrengst van die aandelenverkoop zou dan gebruikt kunnen worden voor de overgang naar elektrisch rijden. Of de beursgang er ook komt is afhankelijk van een onderzoek dat momenteel loopt, aldus Antlitz. In de zomer kan dan een beslissing worden genomen of de voorbereidingen op een beursgang worden gestart en in de herfst kan dan een definitieve beslissing volgen.

Behalve extra geld zou de stap Porsche ook meer autonomie opleveren. Volgens VW-topman Herbert Diess heeft het sportwagenmerk dan meer vrijheid om zijn eigen beslissingen te nemen.

Volkswagen heeft al een eigen batterijendochter en zoekt naar partners die mee willen investeren. Dat zou uiteindelijk ook via een gedeeltelijke beursgang kunnen lopen. VW wil ook de technologie voor de ontwikkeling van elektrische auto’s bundelen met die van leverancier Bosch. De twee bedrijven denken ook aan een gezamenlijke onderneming.