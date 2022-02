Bloomberg: Banken China behoedzamer met Russische financiering

Diverse Chinese staatsbanken beperken de financiering van de aankoop van grondstoffen uit Rusland. Dit doen ze uit angst voor westerse sancties na de invasie van Oekraïne, meldt Bloomberg op basis van ingewijden. Volgens het persbureau gaat het in ieder geval om ICBC en Bank of China.

China en Rusland hebben sinds de annexatie van de Krim door Moskou in 2014, toen ook strenge sancties werden opgelegd aan Rusland, hun banden aanzienlijk aangehaald. Zo kocht China meer Russische grondstoffen om de groei van de economie te stimuleren. Het land is bijvoorbeeld goed voor ongeveer 30 procent van de Russische olie- en gasafzet.

De genoemde banken vrezen dat het toestaan van financiering opgevat kan worden als steun aan de invasie van de Oekraïne door Moskou. Daarmee zouden ze sancties van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten riskeren. Volgen de bronnen gaat het vooralsnog om een tijdelijke beslissing. ICBC is ’s werelds grootste bank gerekend naar bezittingen, terwijl Bank of China de grootste commerciële bank van het land is voor de valutahandel.

De invasie in opdracht van de Russische president Vladimir Poetin in Oekraïne leidde tot een golf van internationale sancties tegen Moskou, voornamelijk van westerse landen. Washington heeft onder meer sancties opgelegd aan de energiegigant Gazprom en andere grote Russische bedrijven, die niet langer geld zullen kunnen ophalen op de westerse financiële markten.

Aan de andere kant wil China zijn banden met Rusland niet verpesten. Poetin haalde tijdens zijn bezoek aan de Olympische Winterspelen in Beijing onlangs de banden met China verder aan. De twee landen spraken met name af nauwer te gaan samenwerken in de financiële sector en op het gebied van de gasvoorziening.

Beijing heeft de invasie in Oekraïne niet veroordeeld, maar ook niet onvoorwaardelijk gesteund. China onthield zich vrijdag ook van stemming over een resolutie van de Verenigde Naties waarin de “agressie” van Rusland tegen Oekraïne werd veroordeeld en de onmiddellijke terugtrekking van de troepen werd geëist. Rusland sprak zijn veto uit over die resolutie.