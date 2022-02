Beleggers staan voor onrustige beursweek door oorlog in Oekraïne

De verdere escalatie van het conflict tussen Oekraïne en Rusland zal de komende dagen tot veel onrust op de financiële markten leiden, zo is de verwachting. De Russische president Vladimir Poetin beval zondag om nucleaire wapens op scherp te zetten. Oekraïne toonde zich bereid te onderhandelen op de grens met Belarus.

Nieuws over economische en financiële sancties draagt waarschijnlijk ook bij aan grote koersschommelingen. Daarnaast zijn de hoofdrolspelers in het conflict belangrijk voor de Europese energietoevoer. Rusland is een belangrijke leverancier van gas en olie voor Europese landen en veel pijpleidingen lopen door Oekraïne.

Dit weekend kondigden de Europese Unie en de Verenigde Staten aan dat een aantal Russische banken toegang verliest tot het berichtensysteem SWIFT voor internationale betalingen. Het is de vraag hoe Rusland reageert op deze strafmaatregelen.

Behalve op de financiële sector zijn de Amerikaanse en Europese sancties gericht op de Russische technologiesector. Technologie die ook voor militaire doeleinden kan worden ingezet mag niet meer worden geëxporteerd naar het land. Daaronder vallen ook chips. Fabrikanten van halfgeleiders en hun toeleveranciers zullen daar waarschijnlijk niet zwaar onder lijden. Rusland maakt slechts 0,1 procent uit van de mondiale afzetmarkt voor chips, meldde een Amerikaanse brancheorganisatie vorige week.

De zware industrie moet juist vrezen voor nog langere periodes van extreem hoge energieprijzen. De afgelopen winter piekte de Europese prijs voor gas al tot een recordhoogte, waardoor grootverbruikers in de metaalsector en de kunstmestproductie al productie afschaalden of stopten. Een groot concern als de Duitse chemicaliënproducent BASF waarschuwde vorig week al dat blijvend hoge kosten de winst zullen uithollen.

Tegelijkertijd wordt gekeken naar de reactie van centrale banken op de oorlog. Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, krijgt daar ongetwijfeld vragen over als hij dinsdag en woensdag leden van het Congres bij gaat praten over het monetaire beleid. De Amerikaanse koepel van centrale banken is op weg om medio maart de rente te verhogen. Maar door de nervositeit rond de inval van Oekraïne matigt de Fed mogelijk het tempo van de rentestappen.

Op de beurs in Amsterdam gaat de aandacht ook nog uit naar de jaarcijfers van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway op woensdag en die van muzieklabel Universal Music Group op donderdag. Verder zal aandacht uitgaan naar investeerder Prosus, dat belangen heeft in enkele Russische internetbedrijven. Een daarvan is VK, een tegenhanger van Facebook.