Olieprijzen hard omhoog door nieuwe sancties tegen Rusland

De olieprijzen gingen maandag hard omhoog door het ingaan van nieuwe sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Zo zijn verschillende Russische banken uitgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT. Daardoor kunnen de olieleveringen van Rusland worden geraakt, omdat betalingen voor die olie via Russische banken niet meer mogelijk zijn.

De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) steeg maandagochtend met meer dan 6 procent tot 97,33 dollar en Brent, de maatstaf voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, klom ruim 5 procent tot meer dan 103 dollar per vat.

Op donderdag, toen de invasie van Oekraïne begon, sprongen de olieprijzen sterk omhoog. Toen werd voor het eerst sinds 2014 het niveau van meer dan 100 dollar per vat gepasseerd. Later zakten de prijzen weer wat weg.

Naast de uitsluiting van Russische banken van SWIFT worden ook tegoeden van de Russische centrale bank bevroren en zijn er persoonlijke sancties van het Westen gericht tegen president Vladimir Poetin en de minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.

Vanwege alle onrust heeft het Britse olieconcern BP besloten zijn belang van bijna 20 procent in het Russische oliebedrijf Rosneft af te stoten. BP is de grootste buitenlandse investeerder in Rusland, met ook verschillende andere projecten in het land. Shell heeft ook activiteiten in Rusland. Het is nog niet bekend wat Shell gaat doen met die activiteiten, waaronder een deelneming in een groot project voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng).

Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten, waaronder ook Rusland, gaan deze week weer vergaderen over de productie. Momenteel is de OPEC+ bezig de productie elke maand geleidelijk te verhogen. Het is nu de vraag wat het conflict in Oekraïne voor gevolgen gaat hebben voor de afspraken bij de OPEC+.

Ook de prijzen van andere grondstoffen stijgen sterk door vrees voor verstoringen van Russische leveringen. Het gaat bijvoorbeeld om zilver, platina, aluminium, koper, nikkel en palladium. Rusland is een belangrijke leverancier van deze metalen. De goudprijs steeg ook omdat beleggers het edelmetaal in onrustige tijden als een veilige belegging zien.