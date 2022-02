Turkse economie groeit het sterkst van alle G20-landen

De economie van Turkije kende in 2021 de sterkste groei van de G20-groep, ofwel de grootste twintig economieën van de wereld. De groei kwam vooral door een sterke stijging van de export, dankzij het economisch herstel van de coronacrisis. Ook de reeks van omstreden renteverlagingen door de Turkse centrale bank in de tweede helft van het jaar joegen het herstel verder aan. De forse stijging van de inflatie in het land, die mede wordt veroorzaakt door de renteverlagingen, zou de groei dit jaar echter onder druk kunnen zetten.

De Turkse economie groeide vorig jaar met 11 procent, meldde het Turkse staatsbureau voor de statistiek. Ook in het vierde kwartaal bleef de groei sterk met een plus van 9,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. De groei viel iets hoger uit dan economen hadden verwacht. In het laatste kwartaal van 2021 werd de groei eveneens aangedreven door een sterke stijging van de export. Maar ook de binnenlandse consumptie bleef solide ondanks de torenhoge inflatie in het land die de koopkracht van de inwoners flink onder druk zet.

De groeivooruitzichten voor 2022 staan wel onder druk doordat de inflatie in januari dit jaar tot bijna 49 procent is gestegen. De Turkse inflatie is al langere tijd hoog en wordt net als in de rest van de wereld voortgestuwd door de sterke stijging van de energieprijzen. Maar ook de prijzen voor voedsel en niet-alcoholische dranken zijn hard gestegen.

De inflatie loopt ook op door de reeks van onconventionele renteverlagingen door de Turkse centrale bank in 2021. Normaal gesproken verhogen centrale banken juist de rente om de inflatie te beteugelen, maar volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zorgen hoge rentetarieven juist voor een hogere inflatie. De Turkse lira verloor daardoor in 2021 44 procent van zijn waarde ten opzichte van de dollar, waardoor de koopkracht van de Turken flink afnam.

In januari maakte de centrale bank voorlopig al een einde aan een reeks van controversiële renteverlagingen in het land. De volgende vergadering van de centrale bank staat gepland op 17 maart. Op 3 maart maakt Turkije de inflatiegegevens van februari bekend.