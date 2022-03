HelloFresh groeit flink in 2021 en sluit af met recordkwartaal

Maaltijdboxenbedrijf HelloFresh is vorig jaar flink gegroeid. De van oorsprong Duitse onderneming leverde in totaal bijna een miljard maaltijden af in zeventien landen. Met name in de laatste maanden van 2021 was sprake van topdrukte en in dat kwartaal boekte HelloFresh een recordomzet. Restaurants in verschillende landen waren toen gesloten vanwege lockdownmaatregelen om coronabesmettingen te voorkomen.

In het laatste kwartaal van 2021 boekte het bedrijf een omzet van bijna 1,6 miljard euro en dat is 43 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het klantenbestand groeide naar 7,2 miljoen. HelloFresh, dat ook in Nederland maaltijdboxen bezorgt, heeft geen cijfers bekendgemaakt van Nederland afzonderlijk.

De omzet voor het hele jaar nam met bijna 60 procent toe tot 6 miljard euro. HelloFresh bezorgde in 2021 voor het eerst maaltijden in Noorwegen, Italiƫ en Japan. De winst voor aftrek van onder meer belastingen steeg met 4 procent naar 528 miljoen euro. Waar in 2020 wereldwijd meer dan 600 miljoen maaltijden werden bezorgd, waren dat er vorig jaar 964 miljoen.

HelloFresh verwacht dit jaar verder te kunnen groeien. Daarbij houdt het bedrijf rekening met een omzetgroei van 20 tot 26 procent. De onderneming wil dat bereiken door onder meer uit te breiden naar nieuwe regio’s.