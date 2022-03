CBS komt cijfers over aardgasverbruik

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt om middernacht met cijfers over het aardgasverbruik in Nederland. Daarbij wordt ook per gemeente gekeken waar het verbruik van aardgas het grootste was.

Door de oorlog in Oekraïne zijn de aardgasprijzen de laatste tijd hard opgelopen. Ook doordat er onzekerheid is over de levering van Russisch gas aan Nederland en Europa. Tegen Rusland is een flink sanctiepakket afgekondigd vanwege de inval in Oekraïne, maar de energietoevoer is daar nog geen onderdeel van. Mogelijk dat Rusland als tegenmaatregel de gaskraan dichtdraait.

Europa is voor meer dan een derde van zijn aardgas afhankelijk van Rusland. In Nederland is die afhankelijkheid volgens schattingen van experts zo’n 15 procent. Het Russische gasconcern Gazprom, voor het grootste deel in staatshanden, meldde eerder dat de toevoer van de brandstof naar Europa zoals vanouds doorgaat.