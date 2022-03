Hypotheker: oorlog Oekraïne kan stijging hypotheekrente remmen

De stijging van de hypotheekrente kan geremd worden door de oorlog in Oekraïne, verwacht hypotheekadviseur De Hypotheker. Volgens het hypotheekadviesbureau hebben de huidige ontwikkelingen in het land, dat vorige week werd binnengevallen door Rusland, een “grote impact” op de financiële markten.

De Hypotheker verwacht dat de inval zal zorgen voor “neerwaartse druk op de rente”. De hypotheekrente zal waarschijnlijk de rest van het jaar laag blijven, schat de hypotheekadviseur. Ook kan de “hevige concurrentie” op de hypotheekmarkt voor een verdere rem op de stijging van de hypotheekrente zorgen.

De hypotheekrente was al tijden laag, maar de recente stijging ervan door onder meer de inflatie heeft gezorgd voor een forse toename van het aantal hypotheekaanvragen in januari en februari, aldus de hypotheekadviseur. Op jaarbasis ging het om een stijging van 47 procent.

De hypotheekrente steeg de afgelopen twee maanden met 0,5 procentpunt, becijferde het adviesbureau. De gemiddelde rente voor een hypotheek met een looptijd van 20 jaar is op dit moment 2,43 procent. In januari was dat nog 1,92 procent. Hypotheken met een looptijd van 10 en 30 jaar maken een soortelijke stijging van de rente door.

De aanhoudend lage rente kan er ook voor zorgen dat de huizenprijzen dit jaar verder zullen doorstijgen, maar De Hypotheker verwacht dat de gemiddelde prijsstijging “minder fors” zal zijn dan in 2021.

Sinds oktober stijgt de hypotheekrente weer. Dat is volgens het adviesbureau in lijn met de hogere rente op staatsleningen. Die hebben tot hogere financieringskosten voor banken geleid. Ook besloot De Nederlandsche Bank dat banken grote buffers voor kapitaal moeten aanhouden als ze hypotheken verstrekken. Dat leidt tot hogere kosten, die banken doorberekenen in de hypotheekrentes, zei De Hypotheker eerder.