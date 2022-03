Russische olie verkoopt niet ondanks recordkortingen

Rusland slaagt er steeds minder in om zijn olie te verkopen. Hoewel er geen sancties zijn ingesteld die de handel in Russische olie beperken, lijken handelaren toch geen zaken met het land te willen doen. Oliehandelaar Trafigura slaagde er dinsdag niet in om kopers te vinden voor ruwe Oeral-olie, ondanks een korting van een kleine 19 dollar per vat ten opzichte van de gangbare internationale prijzen.

Het grote probleem bij de aankoop van Russische olie is het vervoer. Veel eigenaren van olietankers nemen geen risico en willen eerst duidelijkheid over mogelijke sancties. Ook is de situatie op de Zwarte Zee gevaarlijk vanwege de oorlogshandelingen daar. Die houding kan een grote klap zijn voor Rusland, want twee derde van alle ruwe olie die het land produceert wordt per schip vervoerd. Handelaren tonen zich daarnaast bezorgd om de negatieve publiciteit die het handelen in Russische olie ze kan opleveren.

De situatie rond de Russische olie is een deel van de verklaring voor de sterk stijgende olieprijzen. Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, steeg woensdag haast 6 procent, tot boven de 111 dollar per vat van 159 liter. Amerikaanse WTI-olie kost rond 109,50 dollar per vat na een vergelijkbare stijging.

Later woensdag beslist de OPEC+, de organisatie van olie-exporterende landen en enkele bondgenoten als Rusland, of de olieproductie verder wordt verhoogd. De vraag is of dat kan, want onder meer OPEC-leden Irak en Nigeria slagen er nu al niet in om genoeg olie te produceren om aan hun quota te voldoen. Alleen Saudi-Arabiƫ en enkele andere Golfstaten hebben genoeg productiecapaciteit om nog flinke hoeveelheden extra olie op te pompen.