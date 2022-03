TUI: geen blijvende impact door sancties tegen grootaandeelhouder

Reisconcern TUI verwacht geen “blijvende negatieve gevolgen” voor de onderneming als gevolg van Europese sancties tegen commissaris en grootaandeelhouder Aleksej Mordasjov. Die steenrijke Rus heeft ongeveer een derde van het bedrijf in handen aangezien hij zijn belang tijdens de coronacrisis nog opvoerde om TUI overeind te houden.

Volgens het reisconcern is Mordasjov weliswaar invloedrijk, maar blijft TUI een Duits bedrijf dat wordt geleid door een eigen raad van bestuur. “We gaan er daarom vanuit dat eventuele beperkingen of sancties tegen de heer Mordasjov geen blijvende negatieve gevolgen zullen hebben voor ons als bedrijf”, staat in een verklaring van topman Fritz Joussen, waarnaar de woordvoering van de onderneming desgevraagd verwijst. In die verklaring distantieert TUI zich ook van elke vorm van oorlogsgeweld. De toerismesector zou als geen ander gebaat zijn bij internationaal begrip en vreedzame uitwisselingen over grenzen heen.

TUI was in het verleden ook zelf actief in Rusland en Oekraïne, maar dat is al een tijdje niet meer het geval. Via cruisetak TUI Cruises heeft het internationale reisconcern wel Oekraïners in dienst. Joussen heeft aangegeven dat zijn bedrijf “intensief” zorgt voor de scheepsbemanning uit het land. Met het oog op de veiligheid van vakantiegangers voert TUI vanwege de oorlog in Oekraïne daarnaast aanpassingen door aan bijvoorbeeld vliegroutes en cruisebestemmingen.

Mordasjov is al zo’n vijftien jaar aandeelhouder van TUI. Hij vergaarde zijn fortuin doordat hij begin jaren negentig, als twintiger, de controle kreeg over staalbedrijf Severstal dat in de Sovjettijd nog een staatsbedrijf was. Volgens de toonaangevende rijkenlijst van zakenblad Forbes was de oligarch vorig jaar de rijkste man van Rusland met een vermogen van meer dan 29 miljard dollar. Dat is omgerekend meer dan 26 miljard euro.

Eerder deze week noemde Mordasjov de oorlog in Oekraïne nog een “tragedie tussen twee broedervolken”. Hij vond het verschrikkelijk dat er aan beide zijden mensen dood gingen en riep ten overstaan van Forbes Russia op tot verzoening. Ook gaf hij toen aan niet te snappen waarom hij door de Europese Unie op de sanctielijst was geplaatst.