VN-besluit: verdrag nodig tegen plasticvervuiling

VN-lidstaten hebben besloten dat er een internationaal bindend verdrag moet komen om plastic vervuiling tegen te gaan. Dat besluit viel woensdag op de VN-milieutop in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. De bedoeling is dat het verdrag tegen plasticvervuiling eind 2024 ongeveer op tafel ligt.

Lidstaten zeiden tijdens de milieutop zich zorgen te maken om de snelle toename van plasticvervuiling. Het vormt wereldwijd een ernstig milieuprobleem, met negatieve invloed op milieu en mens. Ook microplastics hebben invloed op de gezondheid en het welzijn van mens en dier, aldus de lidstaten.

Inger Andersen, chef van VN-milieubureau (UNEP), zei vooraf dat een mogelijk plasticverdrag een “historisch moment” zou zijn. Ze noemt het verdrag “het belangrijkste milieuakkoord sinds het klimaatakkoord van Parijs”.

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) prijst de uitkomst van de milieutop en vergelijkt het besluit om plasticvervuiling tegen te gaan met het verdrag dat gesloten werd in 1989, waarin ozonafbrekende stoffen aan banden werden gelegd. “Er is keihard gewerkt om dit resultaat te bereiken”, vindt Oskar de Roos, die bij het WWF in Nederland plasticexpert is. “Dit verdrag moet ervoor gaan zorgen dat we minder plastic gaan gebruiken, dat recycling beter wordt en dat er meer alternatieven voor plastic komen.”

Plastic Soup Foundation is wat voorzichtiger. “In de komende twee jaar moet blijken of landen serieus paal en perk durven te stellen aan de plasticvervuiling van de wereld”, zegt directeur van de organisatie Maria Westerbos. “Ik hoop dat met heel mijn hart. De gezondheid van het hele ecosysteem staat namelijk op het spel, inclusief die van onszelf.”

Uit een onderzoek gepubliceerd door het WWF kwam in februari naar voren dat het er vooralsnog naar uitziet dat de productie van plastic rond 2040 verdubbeld zal zijn. Tegen 2050 zorgt dat voor een verviervoudiging van het plastic afval in de oceaan. Het verbieden van wegwerpplastic en het gebruik van alternatieven voor plastic kunnen volgens het WWF belangrijke maatregelen zijn om vervuiling tegen te gaan.

In aanloop naar de milieutop en het plasticbesluit stelden belangrijke bedrijven uit de plasticindustrie achter een internationaal verdrag te staan tegen plasticvervuiling. Na onderzoek berichtte persbureau Reuters in februari echter dat deze bedrijven achter de schermen strategie├źn bespraken om deelnemers van de milieutop te overtuigen om niet voor een besluit te stemmen dat plasticproductie zou beperken.