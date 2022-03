Dienstensector eurozone groeide toch iets minder hard

De bedrijvigheid in de dienstensector in de eurozone is in februari iets minder hard gegroeid dan eerder werd aangegeven. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeker IHS Markit. Desondanks groeit de sector, waar winkels, reisorganisaties en horeca onder vallen, stevig nu de coronamaatregelen in veel landen worden afgebouwd.

De zogeheten inkoopmanagersindex kwam volgens definitieve cijfers uit op 55,5, waar eerder nog 55,8 was geraamd. Elke waarde boven de 50 betekent een toename van de bedrijvigheid, daaronder neemt die juist af.

Ook in Duitsland en Frankrijk groeide de dienstensector minder hard dan eerder berekend. In die landen was het verschil met het voorlopige cijfer nog groter dan in de eurozone. In Italiƫ nam de bedrijvigheid van de dienstensector iets harder toe dan eerder verwacht, in Spanje was de toename fors.

In dat laatste land heeft dat vermoedelijk met het herstel van het toerisme te maken. In januari groeide het aantal toeristen dat naar Spanje kwam namelijk alweer tot 60 procent van het aantal dat voor de coronapandemie kwam. Over februari heeft het Spaanse statistiekbureau nog geen cijfers, maar het ligt in de lijn der verwachting dat het herstel doorzet.