Europese beurzen voor verdeelde opening, AEX lijkt op weg omhoog

De Europese aandelenbeurzen staan donderdag voor een verdeelde opening. De spanningen rondom de oorlog in Oekraïne zorgen nog altijd voor grote onzekerheid bij handelaren. Ook de hogere olieprijzen spelen een rol. Die gingen deze week al zo’n 20 procent omhoog.

De openingsindicatoren wijzen op kleine dalingen voor de beurzen in Frankfurt en Parijs en een kleine winst voor de Londense FTSE. De AEX in Amsterdam staat voor een duidelijke plus. Daarmee wordt de lijn van een dag eerder voortgezet.

Ook in Azië gingen de beurzen overwegend omhoog. De Nikkei in Tokio sloot 0,7 procent hoger. De Kospi in Seoul werd 1,5 procent hoger gezet en de Australische All Ordinaries klom 0,5 procent. De beurs in Hongkong stond tussentijds 0,4 procent hoger, die in Shanghai 0,1 procent in de min.

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht alvast uit naar Universal Music Group. Het muzieklabel komt na het sluiten van de markt met zijn eerste jaarcijfers als beursgenoteerd bedrijf. Verder zal chemicaliëndistributeur IMCD op aandacht kunnen rekenen. Dat bedrijf maakte bekend het Britse Evenlode over te nemen, een distributeur van ingrediënten voor de voedsel- en drankenindustrie in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Lufthansa opende de boeken en verkleinde het verlies in het tweede coronajaar aanzienlijk, van 6,7 miljard naar 2,2 miljard euro. De Duitse luchtvaartmaatschappij, die dochters heeft in België, Oostenrijk en Zwitserland, denkt zijn resultaat dit jaar weer verder te verbeteren nu men weer meer kan reizen in Europa en andere delen van de wereld. Door de onzekerheid vanwege de oorlog in Oekraïne durft Lufthansa echter geen gedetailleerdere voorspellingen te doen.

Rheinmetall denkt tussen de 1000 en 3000 nieuwe banen te kunnen creëren door de extra investeringen van de Duitse overheid in defensie. Het bedrijf kreeg al een eerste order voor enkele duizenden nieuwe helmen.

Renault-dochter AvtoVAZ, producent van de Lada, moet de productie tijdelijk stilleggen vanwege een tekort aan elektronische componenten. Het Franse oliebedrijf TotalEnergies wordt door Greenpeace aangeklaagd omdat het consumenten zou misleiden met zijn vergroeningsclaims.

De olieprijzen staan opnieuw hoger. Amerikaanse WTI-olie werd 3,5 procent meer waard en kost nu 114,52 dollar voor een vat. Dat is het hoogste niveau sinds 2008. Brentolie steeg 3,6 procent in prijs en kost 117 dollar per vat. De euro was 1,1105 dollar waard. Woensdag was dat 1,1098 dollar bij het slot van de handel op Wall Street.