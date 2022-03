Frankrijk neemt jacht van Rosneft-baas in beslag

Frankrijk heeft een jacht in beslag genomen dat van de Russische oligarch Igor Setsjin zou zijn. Die miljardair is de topman van het Russische oliebedrijf Rosneft. Het jacht dat in de haven van La Ciotat in de buurt van Marseille lag is eigendom van een bedrijf waarin Setsjin de grootste aandeelhouder is.

De Amore Vero is een jacht van bijna 86 meter. Het vaartuig heeft een zwembad dat in een helikopterplatform kan veranderen. Het jacht was op 3 januari in La Ciotat aangekomen voor reparaties en zou daar op 1 april weer vertrekken.

De inbeslagname is onderdeel van de sancties tegen Russische oligarchen. Setsjin is een trouwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin. Een dag eerder nam Duitsland in Hamburg een megajacht van Alisjer Oesmanov, een andere Russische oligarch in beslag, meldde zakentijdschrift Forbes.

Vijf andere schepen van Russische oligarchen zijn in de afgelopen dagen naar de Maldiven verplaatst, blijkt uit een database waarmee bewegingen van schepen gemonitord worden. De Maldiven is een eilandengroep in de Indische Oceaan. Frankrijk nam overigens ook een Russisch vrachtschip in beslag vanwege banden met Russische personen of bedrijven waar sancties tegen gelden. Dat schip werd in de haven van Lorient in Bretagne in beslag genomen.