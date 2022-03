Minder aardgas verbruikt vanwege flink opgelopen gasprijzen

Het aardgasverbruik in Nederland is vorig jaar gedaald vanwege de flink opgelopen gasprijzen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateert dat elektriciteitscentrales door de situatie in de markt vaker kozen voor bijvoorbeeld kolen om stroom op te wekken. Ook het gasverbruik van de industrie werd teruggeschroefd.

In totaal is er ongeveer 40 miljard kubieke meter aardgas verbruikt. Dat is 2 miljard minder dan een jaar eerder. Slechts een deel hiervan is opgemaakt door huishoudens.

Volgens het CBS schommelt het totale gasverbruik in Nederland sinds 2012 tussen de 38 miljard en 44 miljard kubieke meter. Maar de vergelijking met eerdere jaren gaat ook een beetje mank omdat het 2021 in relatief koud was. In de eerste maanden van vorig jaar lag het verbruik daarom ook nog hoger dan in 2020. Pas vanaf juni sloeg het beeld om.

De gasprijzen stijgen de laatste dagen flink door de oorlog in Oekraïne. Maar Rusland legde in de loop van vorig jaar al de toevoer van gas aan banden. Dat gebeurde juist op het moment dat de vraag naar energie sterk aantrok na de lockdowns wegens de coronapandemie.

Als puur gekeken wordt naar het gasverbruik voor de stroomproductie dan pakken de cijfers heftiger uit. Uiteindelijk is hiervoor 29 procent minder gas gebruikt. Volgens het statistiekbureau is die afname opgevangen door zowel een hogere import van stroom als door elektriciteitsproductie via bijvoorbeeld windmolens en kolencentrales.

Uit de cijfers komt verder naar voren dat de invoer van gas vorig jaar lager lag dan een jaar eerder. Er kwam 13,4 miljard kubieke meter binnen, tegen 18,8 miljard in 2020. Deze afname hangt volgens het CBS eveneens samen met de hoge gasprijs en de schaarste aan gas op de Europese markt.

De eigen gasopslag is daarnaast geslonken. Eind december zat er nog 5 miljard kubieke meter in de ondergrondse opslagen, terwijl de voorraad eind 2020 nog 11 miljard kubieke meter was.

Enkele jaren terug was Nederland nog netto-exporteur van gas, maar door het afbouwen van de gaswinning in Groningen zijn we afhankelijker geworden van gas uit het buitenland. Vorig jaar werd er wederom minder gas uit de grond gehaald. Alle gasvelden samen waren goed voor 20,6 miljard kubieke meter, waar dit in 2020 nog 22,8 miljard was.