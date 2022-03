Wall Street lager door spanningen Rusland, olieprijs wat gezakt

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met een verlies gesloten. Beleggers houden zich vooral bezig met de oorlog in Oekraïne en de impact van de economische sancties tegen Rusland op de wereldeconomie. De olieprijzen zijn wat gedaald na de enorme stijging van de afgelopen dagen.

De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell bevestigde donderdag voor het bankencomité van de Senaat dat de Federal Reserve de rente deze maand zal verhogen. Hij zou dan zelf een verhoging van 0,25 procentpunt aanbevelen en steunen. Later dit jaar volgen naar verwachting verdere verhogingen van de rente.

Een dag eerder verklaarde Powell al tegen leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat een verhoging van de rente op zijn plaats is, omdat de inflatie enorm is opgelopen en de werkloosheid erg laag is. De economische impact van de oorlog in Oekraïne is volgens hem onzeker en hij beloofde behoedzaam en wendbaar te opereren. De Fed komt 15 maart bijeen voor een rentevergadering.

Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent goedkoper op 108,59 dollar. Brentolie zakte 1,6 procent in prijs tot 111,11 dollar per vat. Door de onzekerheid over Russische toevoer bereikte een vat Amerikaanse olie woensdag nog het hoogste niveau sinds april 2011. Hoewel er geen sancties zijn tegen de handel in Russische olie, lijken handelaren toch geen zaken met het land te willen doen. Ook steeds meer grote oliebedrijven vertrekken uit Rusland.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 33.794,66 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,5 procent omlaag tot 4.363,49 punten en techbeurs Nasdaq daalde 1,6 procent tot 13.537,94 punten.

Voorbeurs werd nog bekendgemaakt dat de aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald met 18.000 tot 215.000. Vooraf werd gerekend op 225.000 nieuwe aanvragen.

Best Buy steeg 9,2 procent. De elektronicaketen kampte in het vierde kwartaal met voorraadproblemen en personeelstekorten en boekte minder omzet dan verwacht. Het bedrijf dat tijdens de coronapandemie flink profiteerde van de vraag naar apparatuur vanwege het vele thuiswerken, gaf ook een tegenvallende omzetverwachting voor 2022 af. Voor de jaren daarna verwacht het bedrijf wel meer groei.

De euro was 1,1063 dollar waard, tegen 1,1098 dollar een dag eerder.