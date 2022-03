Groeispurt aantal webwinkels lijkt ten einde, meldt KVK

De groei van het aantal webwinkels in Nederland vlakt af. De Kamer van Koophandel (KVK) meldt in een maandelijks rapport dat de branche qua omvang enigszins verzadigd lijkt te zijn. Afgelopen maand kwamen er 1868 nieuwe webshops bij. Dat betekende een daling van 42 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De afgelopen twee jaar nam het aantal webshops volgens de KVK nog keer op keer toe. Dat was vooral het gevolg van de coronapandemie. Daardoor waren er extra mogelijkheden voor onlineverkopen. Tegelijkertijd moesten eigenaren van puur fysieke winkels op zoek naar alternatieve verkoopkanalen toen zij dicht moesten.

Het totale aantal starters was in februari dit jaar nagenoeg gelijk aan het aantal starters een jaar eerder. Volgens de KVK-gegevens ging het om een stijging met 0,4 procent tot ruim 21.000 nieuwe bedrijven. Volgens de KVK was het aantal stoppers lastiger te vergelijken, vanwege eerder opschoonacties in het Handelsregister. Maar al met al lijkt er sprake van een toename van het aantal nieuwe bedrijven.

Het totale aantal Nederlandse ondernemingen per 1 maart dit jaar steeg verder naar ruim 2,2 miljoen bedrijven. Dat betekende een toename van bijna 6 procent op jaarbasis.

Verder benadrukt de KVK dat het aantal faillissementen nog altijd laag blijft. Afgelopen maand ging het om 137 bedrijven. Volgens de KVK zal er wel een inhaalslag komen later dit jaar. Dat komt mede door de toenemende schulden van een specifieke groep ondernemers, onder andere in de horeca.

Het aantal bedrijven in de sector persoonlijke dienstverlening zoals kappers, pedicures en schoonheidssalons nam afgelopen maand het sterkst toe. Van dit soort bedrijven kwamen er 825 bij, tegen 507 in februari vorig jaar. Dit komt voor een groot deel door de heropening van de economie. Mogelijk hebben nieuwe ondernemers het afbouwen van de coronamaatregelen afgewacht.