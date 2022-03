Lichte stijging winkelverkopen in eurozone

De winkelverkopen in de eurozone zijn in januari licht gestegen ten opzichte van december, toen die nog daalden. De verkopen gingen wel minder hard omhoog dan economen hadden verwacht.

Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat klommen de verkopen van winkeliers in de eurolanden met 0,2 procent. In december ging het om een daling van 2,7 procent. Economen hadden in doorsnee gerekend op een plus van 1,5 procent.

Binnen de verschillende categorie├źn nam de verkoop van non-food iets toe en bleef de verkoop van levens- en genotmiddelen onveranderd. De verkoop van brandstof daalde juist, mogelijk omdat mensen minder gingen tanken vanwege de hoge prijzen voor benzine en diesel.

In de gehele Europese Unie stegen de detailhandelsverkopen met 0,6 procent, na een daling van 2,6 procent in december.