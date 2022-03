Uitzendbureaus: Nederland kan Oekraïners goed gebruiken

Nederlandse uitzendbureaus kunnen vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland terechtkomen goed gebruiken om een deel van het tekort op de arbeidsmarkt op te vangen. Dat zeggen onder meer OTTO Work Force, SprintWerkt en NL Jobs na een belronde door het ANP. In sectoren zoals de logistiek en bij technisch vakpersoneel is al langere tijd sprake van schaarste aan werknemers.

OTTO-topman Frank van Gool zegt dat Oekraïense vluchtelingen “op termijn” een deel van de Nederlandse arbeidsmarkt kunnen aanvullen. Dan gaat het om werk in de bouw, de logistiek en de land- en tuinbouw. “Ze zijn slim en goedopgeleid dus we kunnen ze goed gebruiken”, zegt hij. Ook bellen er al “tientallen” klanten die de vluchtelingen graag aan werk willen helpen, “omdat ze iets willen doen”, aldus Van Gool.

Op dit moment heeft OTTO hier nog geen Oekraïense vluchtelingen aan het werk. Wel regelt het bedrijf voor de ongeveer 3000 Oekraïners die voor OTTO werken in Polen opvang voor familie in dat land indien nodig. Van Gool geeft aan dat de huidige stroom vluchtelingen voornamelijk bestaat uit vrouwen en ouderen. Oekraïense mannen tussen 18 en 60 jaar is verboden het land te verlaten vanwege de oorlog. Ook legt hij uit dat Europese wetgeving voor werkvergunningen speciaal voor Oekraïense vluchtelingen nog in de maak is.

Uitzendbureau SprintWerkt, actief in onder meer de logistiek, foodsector, productie en glastuinbouw, zegt de deuren “wagenwijd” open te zetten voor Oekraïners die willen werken, laat eigenaar Kumar Spaans weten. Op dit moment regelt het uitzendbureau nog geen werk voor vluchtelingen die door de inval van de Russen zijn gevlucht, omdat nog niet duidelijk is of ze mogen werken. Zodra dat kan regelt hij ook direct huisvesting voor ze.

De Oekraïners die NL Jobs nu aan werk heeft geholpen “zijn mensen die al op eigen initiatief naar Nederland zijn gekomen”, zegt marketing- en communicatiemanager Brian Lexmond. Hoeveel mensen dat precies zijn, kan hij niet zeggen. Zodra de oorlog “in rustiger vaarwater komt” wil het bedrijf, dat al in Oekraïne personeel wierf, daar “actief campagne gaan voeren” om mensen naar Nederland te halen. Van de ruim 2300 mensen die via NL Jobs werken, komen er nu 62 uit Oekraïne.

Spaans van SprintWerkt maakt zich ook zorgen over hoe niet-gecertificeerde uitzendbureaus straks omgaan met vluchtelingen. “Die mensen kennen hun rechten misschien nog niet. Ik hoop dat er veel op gelet wordt, met name in de vleessector.” Daarin waren de laatste jaren veel misstanden met arbeidsmigranten, aldus Spaans.