Hotels benaderd voor opvang vluchtelingen Oekraïne

Diverse hotelketens zijn door veiligheidsregio’s benaderd voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, maar concrete afspraken over aantallen en de periode zijn er nog niet. Dat laten onder meer hotelketens Van der Valk en Fletcher Hotels weten na een belronde door het ANP. Evenementenlocaties zeggen vanwege hun volle agenda’s weinig ruimte te hebben.

Fletcher Hotels laat weten benaderd te zijn door een gemeente en diverse veiligheidsregio’s over de opvang van vluchtelingen. De keten weet nog geen aantallen of periode. “Wij zijn bereid onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en ons steentje bij te dragen”, laat directeur Rob Hermans weten. Dan zou het gaan om één hotellocatie die in zijn geheel voor vluchtelingen beschikbaar komt.

Van der Valk zegt dat er “verschillende verzoeken lopen” en per vestiging te bekijken wat de beschikbaarheid is voor opvang, en wat er lokaal aan acties opgetuigd wordt om vluchtelingen te helpen. Dat kan namelijk ook in andere vormen dan het bieden van hotelkamers, aldus een woordvoerder.

TopParken biedt tijdelijke opvang voor getroffen families uit Oekraïne op de parklocaties, zegt de organisatie. In overleg met gemeenten en eigenaren van vakantiewoningen bekijkt de organisatie wat er nodig is en wat kan.

De bezetting van hotels kan wellicht een probleem worden bij de opvang. Door het opheffen van veel coronabeperkende maatregelen is er momenteel “enorme vraag” naar hotelkamers, aldus Fletcher Hotels. Daarnaast kampt bijvoorbeeld Van der Valk met personeelstekorten door zieken en mensen die andere banen hebben gezocht.

Grote evenementenlocaties zeggen de komende maanden weinig ruimte te hebben om vluchtelingen onder te brengen. RAI Amsterdam, World Forum The Hague en Rotterdam Ahoy noemen daarbij hun volle agenda’s als reden. Zij wijzen erop dat het organiseren van evenementen pas net weer kan na het loslaten van de coronabeperkingen.

MECC Maastricht zegt “druk in gesprek met de gemeente” te zijn, maar heeft alleen de komende maand een paar honderd plekken en vindt dat “onvoldoende”, aldus een woordvoerder. De Limburgse beurzen- en congressenlocatie is wel bezig om bijvoorbeeld vluchtelingen met een bus op te gaan halen in Polen.

De Jaarbeurs in Utrecht zegt “een eerste contact” met de gemeente te hebben gehad en “heel veel ruimte te hebben”. Niet in alle gebouwen zijn de komende tijd constant evenementen, laat een woordvoerder weten. Hoeveel plek er ongeveer is, kon hij nog niet zeggen.