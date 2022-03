Adviesprijs diesel stijgt in dag tijd met ruim 11 cent

Automobilisten moeten naar verwachting woensdag gemiddeld ruim 11 cent meer voor een liter diesel gaan betalen. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers stijgt de adviesprijs van de brandstof gemiddeld richting de 2,30 euro per liter.

Ook de prijs van benzine gaat weer omhoog, ongeveer naar de 2,50 euro per liter. Dat zou neerkomen op een gemiddelde stijging van de adviesprijs van bijna 4 cent in een dag tijd. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen, die UnitedConsumers al sinds het begin van deze eeuw bijhoudt. In de praktijk betalen automobilisten de adviesprijzen alleen langs de snelweg.

De reden van de snelle stijging is de oorlog in Oekraïne. Olie is flink duurder geworden. Steeds meer partijen stappen uit de Russische olie. Shell maakte dinsdag bekend niks van die brandstof meer te kopen in het land. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben een importverbod aangekondigd op Russische olie vanwege de betrokkenheid van Moskou bij de oorlog.