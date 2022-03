Bedrijven mogen mogelijk toch rendieren verhuren tijdens Kerstmis

Bedrijven mogen mogelijk toch rendieren verhuren voor evenementen zoals tijdens Kerstmis. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet een aanvraag daartoe alsnog inhoudelijk gaan behandelen. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) bepaald in een zaak die de bedrijven hadden aangespannen tegen de minister.

Rendieren vallen onder het circusdierenverbod en volgens de minister was het niet mogelijk de regels aan te passen zodat ze onder dezelfde soort voorschriften vallen als huisdieren. Daar hadden de bedrijven om gevraagd. Het CBb was het oneens met de minister omdat zo’n verzoek volgens Europees recht alleen na “gedegen wetenschappelijk onderzoek” mag worden afgewezen. De minister van Landbouw moet nu binnen zes maanden alsnog inhoudelijk een beslissing nemen over de aanvraag.

Nederland heeft het gebruik van wilde zoogdieren in circussen jaren geleden verboden. Het verbod geldt sinds 15 september 2015. Er is een lijst van dieren die nog wel in circussen mogen worden gehouden en daarop staan onder meer het paard, de hond, de kameel, de dromedaris, de goudhamster en het konijn. Ook dieren van andere dierklassen zoals vogels, reptielen, amfibieƫn en insecten mogen wel optreden.