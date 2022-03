Brancheclub oliesector: alternatief Russische aardolie onzeker

Olieraffinaderijen zullen in ieder geval op korte termijn een stuk minder kunnen produceren als zij stoppen met het kopen van Russische olie. Of dat zich later weer herstelt, hangt af van hoe snel zij een vervanger van de zware Oeral-olie uit Rusland kunnen vinden. Volgens de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) is het niet zeker dat deze één op één te vervangen is. “Maar ook in Koeweit en Venezuela is heel zware olie”, aldus een woordvoerder.

Wel is het zo dat raffinaderijen optimaal zijn afgesteld op een bepaalde “cocktail van te gebruiken oliën”. Als een ingrediënt van dit recept, in dit geval Oeral, wegvalt zal dat in ieder geval op korte termijn tot een verminderde productie leiden. Voor het vinden van een alternatief zijn, behalve of een type aardolie zwaar is, nog meer specificaties belangrijk. “En dat is een beetje het geheim van de chef”, zegt de VNPI-zegsman.

Olie- en gasconcern Shell maakte dinsdag bekend helemaal uit Rusland te vertrekken vanwege de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf gaat ook geen olie meer kopen uit het land. Dat zal in eerste instantie vooral voor Shell zelf problemen opleveren en niet zozeer voor handelaren die bij het concern inkopen, aldus de VNPI-woordvoerder. Volgens hem blijven genoeg aanbieders over.

Shell heeft gezegd de komende weken aanvoerlijnen voor raffinaderijen te gaan verleggen om te zorgen dat zij ook zonder Russische olie kunnen doorwerken. In die periode zou de productie lager kunnen liggen. De VNPI zegt dat het afwachten is of de productie later wel weer op niveau komt. Dat ligt eraan of een geschikt alternatief wordt gevonden.

De Verenigde Staten hebben dinsdag aangekondigd de import van olie, gas en kolen uit Rusland te verbieden. Het Verenigd Koninkrijk heeft een verbod op de import van Russische olie aangekondigd dat aan het einde van het jaar ingaat.