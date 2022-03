China overweegt belangen te kopen in Russische energiebedrijven

China overweegt nieuwe belangen te kopen of bestaande belangen uit te breiden in Russische energie- en grondstoffenbedrijven. Volgens ingewijden zou het gaan om belangen in onder meer het Russische gasconcern Gazprom en aluminiumproducent Rusal. De stap volgt op de sancties van het Westen tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne, waardoor steeds meer westerse bedrijven het land de rug toekeren.

Beijing zou gesprekken voeren met Chinese staatsbedrijven als China National Petroleum (CNPC), China Petrochemical (Sinopec), Aluminium Corporation of China en China Minmetals, over mogelijke potentiële investeringen in Russische bedrijven of de aankoop van Russische activa. Volgens de ingewijden zou China daarmee de import van energie en voeding veilig willen stellen en dienen de investeringen niet te worden gezien als een blijk van steun voor de Russische invasie in Oekraïne.

De Russische oorlog in Oekraïne heeft de druk op Beijing om de eigen import veilig te stellen vergroot doordat de prijzen van energie, metalen en voedsel fors zijn gestegen. De bezorgdheid over de impact van de stijgende prijzen op de Chinese economie zijn daardoor toegenomen. De Chinese autoriteiten lieten al weten meer maatregelen te zullen nemen om de prijzen van onder meer granen en kolen te stabiliseren en de energievoorziening in het land veilig te stellen.

China heeft ook beloofd de normale handelsbetrekkingen met Rusland voort te zetten ondanks de massale uittocht van Europese en Amerikaanse bedrijven uit het land. Grote westerse olie- en gasconcerns als BP, Shell en ExxonMobil kondigden al aan afstand te doen van hun Russische activiteiten en belangen. Het Chinese oliebedrijf CNPC heeft onder meer een belang van 20 procent in het Russische Yamal lng-project en een belang van 10 procent in het gastransport project Arctic LNG 2.

De twee landen hebben recent al de banden aangehaald. Bij de ontmoeting tussen de Chinese president Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin tijdens de Olympische Winterspelen ondertekenden de landen al een reeks van deals voor Russische leveringen van gas, olie en tarwe.

Ook wordt sinds 2019 Russisch gas aan China geleverd via de Power of Siberia-pijpleiding. Gazprom onderhandelt daarnaast met China over een andere route die het mogelijk moet maken om ook het gas uit de Russische velden die Europa bevoorraden, te kunnen leveren aan China.