EU overweegt geld op te halen voor energie en defensie

De Europese Unie zal deze week een plan onthullen om gezamenlijk op grote schaal obligaties uit te geven om de hogere uitgaven aan energie en defensie te financieren. Het landenblok heeft veel geld nodig om zijn energievoorziening te hervormen en minder afhankelijk te worden van olie en gas uit Rusland. Ook schroeft Brussel de defensie-uitgaven flink op door de Russische invasie van Oekraïne.

Het voorstel kan volgens ingewijden worden gepresenteerd na de noodtop van de EU-leiders in het Franse Versailles op 10 en 11 maart. EU-ambtenaren werken nog aan de details over de verkoop van de obligaties en hoeveel geld ze daarmee willen ophalen. Het plan zou inhouden dat de Europese Commissie, de uitvoerende tak van het blok, obligaties uitgeeft en de opbrengsten vervolgens naar de lidstaten doorgeeft in de vorm van goedkope leningen.

De buitengewone stap komt slechts een jaar nadat de EU een gezamenlijk noodpakket van 1,8 biljoen euro heeft gelanceerd om het blok door de coronacrisis te loodsen. Door de oorlog in Oekraïne werkt de EU onder meer aan een plan om de import van Russisch gas het komende jaar met twee derde terug te brengen. Europa is voor ongeveer 40 procent van de aardgasbehoefte afhankelijk van Rusland. “We moeten nieuwe instrumenten vinden om nieuwe problemen aan te pakken die deze crisis met zich meebrengt”, zei EU-commissaris voor economie Paolo Gentiloni.