ING toont herstel op wispelturig Damrak

ING toonde dinsdag enig herstel op de Amsterdamse beurs, die een wispelturig koersverloop liet zien. Ook de andere banken en verzekeraars veerden op na de recente zware koersverliezen in de financiële sector. De markten bleven verder in de greep van de oorlog in Oekraïne. Naast een verdere escalatie van het conflict vrezen beleggers dat de hogere olieprijzen de al hoge inflatie verder zullen aanjagen waardoor de koopkracht van consumenten nog meer onder druk wordt gezet.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,2 procent lager op 661,25 punten. Eerder liet de hoofdindex nog een duidelijke plus zien na een fors openingsverlies. De MidKap steeg 1,9 procent tot 936,62 punten. Frankfurt en Parijs klommen tot 1,4 procent. Londen verloor 0,1 procent.

ING was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 4 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway sloten de rij met verliezen tot dik 5 procent.

Aegon klom 3 procent. De verzekeraar zal geen nieuwe investeringen meer doen in bedrijven in Rusland en Belarus vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Aegon heeft momenteel nog voor 27 miljoen euro aan algemene beleggingen in Rusland uitstaan. Concurrent NN Group won 3 procent en in de MidKap steeg ABN AMRO 7 procent.

Shell daalde 0,1 procent. Het olie- en gasconcern vertrekt toch helemaal uit Rusland. Shell maakte al eerder bekend zijn olie- en gaswinningsactiviteiten in het land te verkopen, maar stopt nu ook met de ongeveer vierhonderd tankstations in Rusland. Ook koopt het bedrijf geen Russische olie en gas meer.

In de MidKap klom TKH Group bijna 6 procent. Het technologiebedrijf zag de omzet en winst afgelopen jaar stijgen en voldeed daarmee aan zijn eigen doelstellingen. In Londen zakte Greggs 5 procent. De Britse bakkerijketen waarschuwde voor een negatieve impact op de winst dit jaar door de hogere energiekosten en grondstoffenprijzen. Adidas won 1,9 procent in Frankfurt. Het Duitse sportmerk sluit voorlopig zijn winkels en webshop in Rusland.

Een vat Amerikaanse olie werd 3,2 procent duurder op 123,26 dollar en Brentolie kostte 3,4 procent meer op 127,35 dollar per vat. De olieprijzen stegen maandag al tot ruim boven de 130 dollar na berichten over een mogelijk verbod op Russische olie door de Verenigde Staten en bondgenoten. In Europa zijn Duitsland en het Verenigd Koninkrijk echter terughoudend over een dergelijk verbod aangezien beide landen sterk afhankelijk zijn van Russische olie. De euro was 1,0885 dollar waard, tegenover 1,0863 dollar een dag eerder.