Adidas verwacht sterke groei ondanks dalende Russische verkopen

Het Duitse sportmerk Adidas rekent op een sterke groei voor dit jaar, zelfs nu de inkomsten uit Rusland en voormalige Sovjetstaten op het punt staan te halveren vanwege de oorlog in Oekraïne. Adidas besloot eerder deze week al zijn winkels en webshop in Rusland voorlopig te sluiten.

Het Duitse concern, dat woensdag de jaarcijfers presenteerde, zag de omzet in 2021 met dik 15 procent groeien tot ruim 21 miljard euro. De winst kwam uit op 1,5 miljard euro, tegen 461 miljoen een jaar eerder.

Vanwege de aanhoudende sterke vraag naar zijn sportschoenen rekent het bedrijf voor dit jaar op een verdere groei van de omzet met 11 tot 13 procent. Dat is meer dan de groei van 9,5 procent die analisten hadden voorzien. De winst komt dit jaar naar verwachting uit tussen 1,8 miljard en 1,9 miljard euro.

In de omzetverwachting voor 2022 wordt rekening gehouden met een omzetverlies van 250 miljoen euro door de oorlog in Oekraïne. Dat is ongeveer de helft van de omzet die Adidas normaal haalt uit het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, waaronder Rusland en Oekraïne vallen, en vertegenwoordigt ongeveer 1 procentpunt aan groei van de totale omzet.

Noord-Amerika en Latijns-Amerika zullen naar verwachting de grootste groeimotoren van Adidas zijn met dubbelcijferige groeicijfers. In Groot-China verwacht het bedrijf een eencijferige omzetgroei. Buitenlandse merken kampen in China met boycotten en voorkeursbehandelingen voor binnenlandse sportbedrijven, waaronder Anta Sports Products en Li Ning. Groot-China is het gebied dat bestaat uit China, Hongkong, Macau en Taiwan.

Ook Adidas werd geboycot in China omdat het Duitse bedrijf zich had uitgesproken over mensenrechtenschendingen in de Chinese regio Xinjiang. Het concern verklaarde geen katoen te gebruiken uit Xinjiang, waar volgens mensenrechtenorganisaties veel Oeigoeren worden vervolgd en dwangarbeid moeten verrichten in de textielsector.

Adidas is ook van plan om de prijzen te verhogen om de hogere kosten te dekken die gepaard gaan met beperkingen in de toeleveringsketen. De resultaten van Adidas werden positief ontvangen op de beurs in Frankfurt. Het bedrijf werd 9 procent hoger gezet.