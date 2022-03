AEX veert flink op onder aanvoering van ING

De Amsterdamse AEX-index liet woensdag een stevig herstel zien na de recente zware koersverliezen. De aandelenkoersen gingen over een brede linie vooruit, waarbij vooral de banken, zoals ING, en verzekeraars forse winsten lieten zien. Ook de chipbedrijven, die dinsdag nog zware klappen kregen, veerden op.

De beurshandel blijft echter zeer grillig door de oorlog in Oekraïne en de sterke stijging van de prijzen van belangrijke grondstoffen als olie, gas, kolen en granen. De zorgen over een verdere toename van de al hoge inflatie worden daardoor aangewakkerd. Zo kan de koopkracht van Nederlanders in het zwaarste scenario met 3,4 procent terugvallen, zo becijferde het Centraal Planbureau (CPB).

De AEX-index op Beursplein 5 dikte in de ochtendhandel 2,7 procent aan tot 674,53 punten. De MidKap steeg 2,6 procent tot 953,19 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 3,6 procent. De aandelenbeurs in Moskou blijft ook woensdag nog gesloten.

ING was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 7,6 procent. De verzekeraars Aegon en NN Group wonnen rond de 5 procent. Chipbedrijf Besi klom 3,9 procent na de koersval van bijna 9 procent een dag eerder. Staalconcern ArcelorMittal (min 1,2 procent) was de enige daler.

Unilever won 0,4 procent. Het Britse concern voor voedings- en verzorgingsmiddelen stopt met de import uit en export naar Rusland, maar blijft Russen nog producten verkopen die binnen de landsgrenzen zijn gemaakt. Ook platenlabel Universal Music Group (plus 5,5 procent) schort alle activiteiten in Rusland op.

Heineken steeg 3 procent. De bierbrouwer stopt met de productie en verkoop van zijn Heineken-bier in Rusland. Heineken produceert in Rusland ook veel lokale biermerken en gaat nadenken over wat het met al zijn Russische activiteiten wil doen.

In de MidKap steeg Basic-Fit dik 4 procent. De fitnessketen zag de omzet dalen en leed een miljoenenverlies in 2021 door de lockdowns vanwege het coronavirus. Voor het huidige jaar wordt echter een flinke omzetstijging verwacht.

In Milaan won UniCredit ruim 5 procent. De Italiaanse bank moet mogelijk 7,4 miljard euro afschrijven op zijn Russische activiteiten. De Franse bank BNP Paribas (plus 6 procent) loopt een financieel risico van 3 miljard euro op investeringen in Rusland en Oekraïne.

Een vat Brentolie werd 1,4 procent duurder op 129,73 dollar en Amerikaanse olie steeg 1 procent in prijs tot 125 dollar per vat. De euro was 1,0919 dollar waard, tegenover 1,0884 dollar een dag eerder.