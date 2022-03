Bitcoin weer boven 41.000 dollar ondanks oorlog in Oekraïne

De waarde van de bitcoin is woensdag flink gestegen. De belangrijkste digitale munt noteerde daarbij weer ruim boven de 41.000 dollar (zo’n 37.500 euro). Ook andere cryptomunten zaten in de lift ondanks de sombere stemming op de bredere markten als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de onrust op de grondstoffenmarkten.

De bitcoin steeg ruim 7 procent tot 41.392 dollar. De grootste cryptomunt schommelt dit jaar overwegend tussen een waarde van 35.000 tot 45.000 dollar. Ethereum werd bijna 6 procent duurder en litecoin won 6,5 procent. De waarde van de meeste cryptomunten zakte na de Russische inval in Oekraïne nog fors maar herstelde snel.

Beleggers in cryptomunten wachten op het presidentieel besluit van de Amerikaanse president Joe Biden, dat deze week wordt verwacht, waarin de strategie van de Amerikaanse regering voor cryptomunten uiteen wordt gezet. Biden zou daarbij mogelijk aankondigen dat de Amerikaanse centrale bank de introductie van een eigen digitale valuta zal onderzoeken.

In een sindsdien verwijderde verklaring op de website van het Amerikaanse ministerie van Financiën, zei minister Janet Yellen dat de aanpak die in het presidentieel besluit wordt geschetst “verantwoorde innovatie zal ondersteunen die substantiële voordelen kan opleveren voor het land, consumenten en bedrijven”.

De Amerikaanse regering wordt al maanden onder druk gezet om een grotere rol te spelen bij het reguleren van cryptomunten. Die druk is verder toegenomen sinds de Russische invasie van Oekraïne. Rusland zou cryptomunten namelijk kunnen gebruiken om westerse sancties te ontlopen. Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, blokkeert daarom de rekeningen van Russen die op de sanctielijst staan.