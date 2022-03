CBS: minder wisseling van baan tijdens coronacrisis

Minder werknemers stapten tijdens de coronacrisis over naar een andere werkgever. In de horeca, die zwaar werd getroffen door lockdowns, groeide deze groep juist. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Van de 8 miljoen werknemers die er eind januari 2020 waren, had 12,9 procent een jaar later een baan bij een andere werkgever. In 2019 was dit verloop met 15,1 procent iets groter. Tijdens de coronatijd stopten relatief wat meer mensen met werken. Ook het aandeel van de werknemers dat in dezelfde baan bij dezelfde werkgever bleef, was met 76,7 procent een fractie hoger dan in 2019.

In sommige bedrijfstakken nam het percentage werknemers die bij dezelfde werkgever bleven, wel af. De sterkste daling kende de horeca, gevolgd door cultuur, sport en recreatie. Dat zijn allemaal sectoren die werden getroffen door de lockdownmaatregelen.

In de horeca daalde het aantal werknemers dat een jaar later nog bij dezelfde werkgever werkte tot minder dan de helft. Ook het aantal horecawerknemers dat wel van baan veranderde maar in de horeca werkzaam bleef daalde en kwam uit op een kwart. Het aandeel werknemers dat een andere baan buiten de horeca vond steeg hard.

Ook binnen de horeca was er sprake van minder doorstroom. Zo wisselde nog maar een op de vijf werknemers van baan tussen verschillende eet- en drinkgelegenheden. Het aandeel mensen dat van eet- en drinkgelegenheden overstapte naar de logiesverstrekking, zoals hotels en vakantieparken, nam ook af. Daarentegen gingen meer horecawerknemers naar de detailhandel en naar de uitzendbureaus en de zorg.