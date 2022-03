Nederlanders nog niet massaal grens over om goedkoper te tanken

Nederlanders kiezen er nog niet massaal voor om in het goedkopere België en Duitsland te gaan tanken, nu de benzineprijzen snel stijgen. Volgens de Belangenvereniging Tankstations (BETA) gebeurt dit al langer, maar is, sinds brandstof door de oorlog in Oekraïne snel duurder is geworden, geen duidelijke verandering te zien. De angst is wel dat dit zal gebeuren als België besluit in te grijpen in de brandstofprijzen.

Volgens berichten in de media zou de Belgische regering kijken naar mogelijkheden om de snelle prijsstijging van brandstof in te dammen. “België denkt serieus na om de brandstofprijs aan te passen, dan kunnen wij niet achterblijven”, aldus BETA-voorzitter Ewout Klok. “Dat zou een drama zijn voor de pomphouder in de grensstreek. Die lopen leeg.” Volgens hem is al aan de pomp te zien dat Nederlanders “door het koopkrachtverlies veel minder geld uitgeven”. “De laatste twee weken zien we het toenemen dat mensen bewust rijden. De pompen krijgen het minder druk.”

Tamoil, met 225 tankstations in Nederland, ziet bij pompen op 5 tot 15 kilometer van de grens dat daar nu iets minder brandstof wordt verkocht. “Dichter bij de grens zien we dat maar beperkt. Die mensen waren we al kwijt”, zegt Ronald Kempen, directeur van Tamoil Nederland. Ook De Haan, met tankstations door heel Nederland en ook in de grensregio, hoopt dat de overheid gaat ingrijpen. “Dat zal positief zijn voor ons en met name voor consumenten”, zegt een woordvoerder. “De consument is de grootste dupe, maar onze marges worden ook kleiner.”

Wim van Gorsel heeft een Shell-pomp in het Zeeuwse Rilland, bij België. Ook hij ziet nog geen verschil met de situatie van voor de oorlog. “Maar van een gelijk speelveld hebben we hier in Nederland al heel lang niet meer gehoord. Als je hoort dat ze in België wel nadenken over het bevriezen van de prijzen, wanneer dit dan niet in Nederland gebeurt wordt het natuurlijk wel drama.”

Verschillende tankstations in België zeggen dat het aantal Nederlandse auto’s daar de afgelopen tijd niet opvallend is veranderd. “Hier is tanken ook echt veel duurder geworden”, laat een tankstation in Lommel met de naam Van Raak weten.

In België stelt een overheidsdienst een maximumprijs vast voor brandstof, die dinsdag op 1,95 euro lag voor een liter Euro95. In Nederland is de gemiddelde adviesprijs voor dat type volgens consumentencollectief UnitedConsumers nu 2,48 euro. Ook de adviesprijs zit aan de hoge kant van wat echt aan de pomp betaald wordt. Duitsers betaalden maandag gemiddeld iets meer dan 2 euro per liter, berekende automobilistenclub ADAC.