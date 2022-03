Raad van State: ‘lootboxes’ in FIFA-game zijn toch geen kansspel

De zogeheten lootboxes in het voetbalcomputerspel FIFA zijn geen kansspel, heeft de Raad van State bepaald. Er is wel een kansspelelement omdat spelers van het spel niet weten wat ze krijgen met de lootboxes, een soort schatkistjes met prijzen. De prijzen kunnen echter niet in gewoon geld worden omgezet en het merendeel wordt verdiend door spelopdrachten te doen.

Eerder had de Kansspelautoriteit (KSA) wel bepaald dat de lootboxes in FIFA een kansspel zijn en uitgever Electronic Arts een boete opgelegd. Een beroep van Electronic Arts bij de rechtbank in Den Haag werd afgewezen.

In het voetbalspel FIFA kunnen bij het speltype FIFA Ultimate Team nieuwe spelers worden verdiend door opdrachten te doen en wedstrijden te winnen. Die nieuwe spelers komen in de vorm van een bundel waarbij gebruikers niet weten wat ze krijgen. Goede spelers kunnen ze houden en andere weer verhandelen voor een munteenheid die in het spel wordt gebruikt. Daarmee ontstaat een soort transfermarkt.

De KSA meende dat de lootboxes een kansspel vormden omdat ze ook met gewoon geld te koop zijn. Ook het handelselement droeg daaraan bij. Electronic Arts droeg echter aan dat het merendeel van de lootboxes alleen door spelopdrachten te verkrijgen is en dat het doel van FIFA Ultimate Team het samenstellen van een goed team is en niet gokken. De Raad van State accepteerde dat verweer en draaide de boete weer terug.