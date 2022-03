Rapport: minderheid Europese bedrijven op schema met klimaatdoel

Slechts 16 procent van het Europese bedrijfsleven heeft zich doelen gesteld om CO2-uitstoot tegen te gaan die in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs. Dat berekende het Carbon Disclosure Project (CDP), een organisatie die bedrijven helpt hun impact op het milieu te meten.

Volgens het CDP zijn er goede bedoelingen te over. Zo hebben vorig jaar veel meer bedrijven zich klimaatdoelen gesteld die op wetenschappelijke kennis zijn gebaseerd, zogeheten science based targets (SBT’s). De non-profitorganisatie spreekt van een toename van 85 procent.

Maar nog lang niet al die doelstellingen zullen bijdragen aan de begrenzing van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graad Celsius, zoals op de klimaatconferentie in Parijs van 2015 is afgesproken. Als alle bedrijven die op wetenschap gebaseerde klimaatdoelstellingen hanteren zich echt zouden toeleggen op de klimaatdoelen van Parijs, zou dit jaarlijks het equivalent van 300 megaton tot 450 megaton CO2 aan uitstoot schelen. Dat is ongeveer evenveel als Frankrijk en Nederland samen aan broeikasgassen uitstoten.

Onderzoekers baseerden zich op de gegevens van ruim 1200 bedrijven, waaronder zo’n 40 Nederlandse, die via het CDP hun inspanningen tegen klimaatverandering bekendmaken. Daarbij valt op dat veel bedrijven wel harde doelstellingen hebben geformuleerd voor het tegengaan van klimaatverandering, maar minder ondernemers ook concrete plannen hebben om schaarste aan schoon water en ontbossing tegen de gaan. Slechts 1 op de 20 deelnemers aan het onderzoek heeft voor alle drie de thema’s een actieplan opgesteld.