Rente op rente-kwestie ABN AMRO krijgt vervolg

ABN AMRO is nog niet af van de kwestie over te veel betaalde rentes door klanten die daarvoor een vergoeding moeten krijgen. De bank kreeg eerder van de Geschillencommissie van financieel klachteninstituut Kifid te horen dat rente op rente daarbij niet hoeft te worden vergoed. Maar claimstichting Geldbelangen gaat tegen die beslissing in beroep.

In de kwestie gaat het om klanten die een doorlopende lening hadden met een variabele rente. ABN AMRO volgde, net als andere banken zoals ING en Rabobank, met zijn rentes niet genoeg de marktrente. Kifid oordeelde dat klanten dat wel mochten verwachten, tenzij de bank nadrukkelijk anders had vermeld. De vergoeding kan zomaar honderden euro’s per klant betekenen.

De bank hoefde van de Geschillencommissie echter niet de rente op rente te vergoeden. Iets wat andere banken in soortgelijke gevallen wel deden in hun compensatieregeling. Volgens Geldbelangen is dit niet uit te leggen.

Zolang er geen uitspraak is moet ABN AMRO wat de claimstichting betreft ook nog geen compensaties uitbetalen. Gedupeerde klanten hebben mogelijk recht op meer geld, maar als ze akkoord gaan met de regeling tekenen ze ook voor finale kwijting, waarschuwt de stichting. Daarmee hebben ze geen recht op meer, ook niet als de uitspraak in het nadeel van de bank uitvalt.

ABN AMRO kwam in eerste instantie met een compensatieregeling, in overeenstemming met de Consumentenbond, waarmee 250 miljoen euro was gemoeid. Dat bedrag werd later met nog eens 90 miljoen euro verhoogd, omdat meer klanten recht zouden hebben op een vergoeding. Volgens Geldbelangen blijft het een “flutregeling”.