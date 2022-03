Reuters: Amazon krijgt groen licht van EU voor overname MGM

De Europese Commissie lijkt geen bezwaren te hebben tegen de overname van filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) door Amazon. Bronnen meldden aan persbureau Reuters dat de mededingingsautoriteit van de Europese Unie onvoorwaardelijk akkoord gaat met de deal waarmee een bedrag van 8,5 miljard dollar is gemoeid.

De overname van MGM werd in mei vorig jaar aangekondigd. Met de deal krijgt Amazon onder andere de rechten in handen van de James Bond-filmreeks. Volgens Amazon kan de bijna honderd jaar oude filmstudio een belangrijke rol spelen bij de grote vraag naar streamingcontent.

Het webwinkelconcern heeft met Prime Video al een eigen videostreamingdienst. Daarmee is het in een felle concurrentiestrijd verwikkeld met andere diensten als Netflix en Disney+. MGM heeft ook licenties voor videogames, wat de inspanningen van Amazon op dat gebied ten goede zou kunnen komen.

De Europese Commissie, die op 15 maart een besluit moet nemen over de deal, weigerde tegen Reuters commentaar te geven. Amazon zei op zijn beurt dat de afronding van de transactie afhankelijk is van goedkeuring door de regelgevende instanties en andere gebruikelijke voorwaarden. Ook in de Verenigde Staten loopt er een onderzoek naar de deal. De toezichthoudende Federal Trade Commission (FTC) zei eerder de overname uitgebreid te zullen onderzoeken. Ook daarover wordt deze maand naar verwachting meer bekend.