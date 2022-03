Zakelijke rijders: autorit dubbel zo duur als kilometervergoeding

Het autogebruik is momenteel ruim twee keer zo duur als de maximale onbelaste kilometervergoeding. Dat stelt de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) op basis van eigen berekeningen. Voor een gemiddelde auto zou de kilometervergoeding met de huidige brandstofprijzen 0,39 euro moeten zijn. Nu is de maximale onbelaste kilometervergoeding 0,19 euro.

“Het is van de gekke dat je privĂ©kapitaal moet gebruiken voor de baas terwijl je alleen de benzineprijs van 2006 vergoed krijgt”, zegt voorzitter Jan van Delft van VZR. In het bedrag van 0,39 euro per kilometer zijn volgens hem de huidige brandstofprijzen meegenomen evenals de afschrijving. “Dan zijn nog niet alle kosten gedekt maar dit is redelijk en billijk.”

Van Delft roept het kabinet op om de kilometervergoeding snel op te voeren. Een kleine verhoging naar 0,23 euro is afgesproken in het regeerakkoord en de huidige 0,19 euro geldt sinds 2006. “Sindsdien heb ik er niets meer over gehoord”, aldus Van Delft, wiens organisatie opkomt voor de zakelijke rijder. “Neem die kleine maatregel nou want 4,3 miljoen Nederlanders hebben daar plezier van.” Dat aantal zet volgens hem op regelmatige basis een privĂ©auto in voor de baas en daar valt ook het woon- werkverkeer onder.

Naast het verhogen van de kilometervergoeding pleit Van Delft er ook voor dat werknemers thuis blijven werken als dat mogelijk is. Hij vindt dat tijdens de coronapandemie is aangetoond dat het thuiswerken prima is gegaan. “Ik begrijp de reactie niet van werkgevers om mensen weer naar de zaak te laten komen”, zegt hij. “Naast kosten voor werkgevers en werknemers scheelt het files en wordt ook het milieu meer gespaard.”