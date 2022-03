ING krijgt in Luxemburg mogelijk justitie achter zich aan

ING krijgt mogelijk de Luxemburgse justitie achter zich aan vanwege tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen. In het jaarverslag van de bank staat dat een Luxemburgse onderzoeksrechter in januari heeft aangegeven dat hij een bevel zou uitsturen tot het opstellen van een strafrechtelijke aanklacht.

De zaak heeft betrekking op fouten die zouden zijn gemaakt bij het Luxemburgse onderdeel van de bank. Volgens ING bevindt de procedure zich nog in een vroeg stadium. Daardoor is het momenteel ook nog niet goed in te schatten wat voor gevolgen de kwestie heeft. Het concern gaat er vooralsnog van uit dat de zaak geen grote financiële impact zal hebben.

In 2018 trof ING in Nederland nog een schikking met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro, wegens “ernstige nalatigheid”. De bank had niet voorkomen dat rekeningen jarenlang konden worden gebruikt bij witwassen.

Sindsdien zijn toezichthouders in meerdere landen veel beter gaan letten op deze praktijken. ING geeft aan de afgelopen jaren al vaker te maken te hebben gehad met bijvoorbeeld bezoeken van autoriteiten of verzoeken om informatie.

De bank probeert dan altijd zo goed mogelijk met de toezichthouders mee te werken. De inspanningen van ING om klanten te onderzoeken en transacties te monitoren zijn de laatste jaren ook steeds intensiever geworden. Hiermee zijn concernbreed duizenden medewerkers aan de slag.

ING is in Luxemburg zowel actief als bank voor particulieren als voor zakelijke klanten. Er werken circa 850 mensen. Daarmee gaat het om een relatief klein onderdeel van het financiële concern.