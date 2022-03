Investeerder HAL wil baggeraar Boskalis overnemen

Investeerder HAL wil baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis overnemen. HAL is al grootaandeelhouder en zou de onderneming, die vorig jaar onder meer betrokken was bij het bergen van het enorme vastgelopen containerschip op het Suezkanaal, graag helemaal inlijven.

Volgens een verklaring zal de investeerder niets veranderen aan de koers van Boskalis. Ook op het gebied van werkgelegenheid zou alles hetzelfde blijven. HAL is al sinds 1989 aandeelhouder en zegt de bestaande strategie van Boskalis te steunen.

Het bod op Boskalis komt concreet neer op 32,50 euro per aandeel. Boskalis laat weten eerder deze week te zijn geïnformeerd door HAL over diens plannen. Het bestuur en de raad van commissarissen willen het bod komende tijd eerst zorgvuldig overwegen voor er een echte reactie volgt.

Op Boskalis wordt in zijn geheel een prijskaartje geplakt van 4,2 miljard euro. Dat is niet het bedrag dat HAL zou betalen, want de investeerder heeft al een belang van ruim 46 procent in Boskalis in handen.

HAL is een beursgenoteerde onderneming die investeert in verschillende bedrijven. Tot vorig jaar had HAL ook een meerderheidsbelang in optiekconcern GrandVision, bekend van brillenketen Pearle. Maar dat is voor miljarden euro’s verkocht.